Melek Heykeli ait olduğu yere döndü! Bakan Ersoy: Kültürel mirasa sahip çıkıyoruz

"DAHA ADİL BİR DÜNYA" VURGUSU: TÜRKİYE BARIŞ'IN ADRESİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmaya, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan savaş ve soykırımların sona ermesi temennisini dile getirerek başladı. Ersoy, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediği dış politika sayesinde, barış ve uzlaşma denildiğinde adres olarak gösterildiğini ifade etti.

Farklılıkları ayrıştırma unsuru haline getiren anlayışlara karşı bu toprakların hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün örnek teşkil ettiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin küresel bir yangının ortasında huzurun ve umudun limanı haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" idealine inandıklarını belirten Ersoy, bu doğrultuda kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Ersoy, "Küresel bir yangının ortasında huzurun ve umudun limanı haline gelmiş olan Türkiye, yanmadan ve yakmadan barışa ve insanlığa hizmet etmektedir." dedi.