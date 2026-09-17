Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda “ilçe başkanlığı” ayrıntısı

Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. Meriç, saldırının şüphelisi Seydi Ahmet Keleş ile aralarındaki anlaşmazlığın Oğuzeli İlçe Başkanlığı ataması nedeniyle başladığını öne sürdü.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/63427 sayılı soruşturması kapsamında ifade veren Melih Meriç, saldırı öncesinde yaşananları anlattı.

Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in daha sonra Yeni Parti'ye geçtiğini ve partinin Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istediğini söyledi. Keleş'i bu görev için uygun görmediğini belirten Meriç, "Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.

SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Meriç'in ifadesine göre taraflar arasındaki gerilim saldırıdan bir gün önce yeniden yükseldi. Keleş'in kendisi hakkında hakaret içeren sözler söylediğini öğrendiğini belirten Meriç, bunun üzerine telefonla arayarak konum istediğini anlattı. Meriç, ifadesinde, "Arkamdan söylediklerini yüzüme söylemesini istedim. Konum göndermesinin ardından belirtilen yere gittim" şeklinde beyanda bulundu.

"BIÇAĞI GÖRÜNCE YUMRUK ATTIM"

Tarafların buluşmasının ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade eden Meriç, ilk yumruğu sebepsiz yere attığı iddiasını reddetti. Keleş'in kendisine bıçak çektiğini öne süren Meriç, kendisini korumak amacıyla yumruk attığını savundu. Meriç, devam eden kavgada karnından bıçaklandığını, aldığı darbenin ardından yere düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen Meriç, olay sırasında üzerinde veya aracında silah bulunmadığını belirtti. Keleş'e hakaret ettiği ve elini beline götürerek silahı varmış izlenimi oluşturduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Seydi Ahmet Keleş ile oğlu tutuklanmış, kendilerine yardımcı oldukları iddia edilen 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör