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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Meme kanserinde umut veren gelişme

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Meme kanserinde umut veren gelişme
İngiltere'de binlerce kadın, meme kanserini önlemeye yardımcı olan Anastrozol adlı ilaçtan faydalanabilecek. BBC'de yer alan habere göre, son denemeler, söz konusu ilacın orta ya da yüksek risk altındaki menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri görülme sıklığını yüzde 50 oranında azaltabileceğini gösterdi. Yardım kuruluşları, ailesinde kanser geçmişi olan kadınlar için bunun "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olduğunu söylüyor. İngiltere'de önleyici tedavide kullanımı için onaylanan ilacın risk altındaki 289 bin kadın için uygun olabileceği belirtiliyor.

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Meme kanserinde umut veren gelişme
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