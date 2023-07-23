Memur adayları KPSS’de ter döktü

Yaklaşık 1 milyon memur adayı, gelecekleri adına büyük önem taşıyan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter döktü. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirildi. Adaylara dün saat 10:15'te başlayan 130 dakikalık ilk oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek alanından 120 soru, saat 14:15'te başlayan 100 dakikalık ikinci oturumda ise Eğitim Bilimleri'nden 80 soru yöneltildi. 1 milyondan fazla adayın katıldığı sınava giren adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolünün ardından güvenlik araması yapıldıktan sonra sınav salonlarına alındı. Sınav önlemleri kapsamında, yanlarında su getiren adayların su şişelerinin üzerindeki naylon ambalajlar söküldü.