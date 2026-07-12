Memur annelere müjde! Kreşler 24 saat açık olacak

Kamu kurumlarında çalışan anne ve babaların hayatını kolaylaştıracak tarihi bir mevzuat değişikliği hayata geçirildi.Yapılan değişiklikle, kurumlarda kreş açılması için gereken çocuk sayısı 50'den 30'a düşürüldü. Personelin yazılı talebinin 30'un altında kalması durumunda dahi bakımevi açılabilecek. En büyük yenilik ise mesai saati sınırının kalkması oldu. Değişen çalışma şartlarına uyum sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyan kurumlarda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kreşler kurulacak. Böylece gece vardiyasında veya hafta sonu çalışan ebeveynler, çocuklarını güvenle kurumlarına emanet edebilecek.0-6 yaş arası çocukların gelişim dönemlerine göre gruplar da yeniden tasarlandı. 0-2 yaş grubundaki en çok 10 çocuk için bir çocuk gelişimcisi ve bir bakıcı verilecek. 2-4 ve 4-6 yaş gruplarında ise en çok 20 çocuk bir grup sayılacak; her gruba bir eğitimci tanımlanırken iki grubun ortak kullanımına en az bir bakıcı atanacak. Fiziki şartlar yetersizse aralarında en fazla 2 yaş fark olan çocuklar aynı alanda eğitim alabilecek.Ayrıca çocukların can güvenliği için bakımevlerinin deprem yönetmeliğine uygun olması zorunlu kılındı. Binalar müstakil olabileceği gibi apartmanların zemin ile en fazla 3. katı arasında yer alabilecek.

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