Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:21

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2026 | Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman hesaplara geçecek?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısı için alacağı zamlı maaşlar netleşti. Yüzde 18,60 oranında artışın ardından oluşan maaş farklarının ödeme tarihi milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Maaşlarını her ayın 15’inde alan memurlar ile ayın 1–5’i arasında ödeme alan memur emeklileri, 14–15 günlük zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı netleşti, şimdi gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile maaşlara yansıtılan yüzde 18,60'lık artış sonrası, oluşan farkların hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

6 aylık oranla emekli zammı %112,19 olurken memur zammı ise %18,60 oldu.

MEMURA FARK OLUŞTU

Memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Faruk Erdem'in haberine göre emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak.

Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.939 TL

En düşük memur emeklisi maaşı : 27.772 TL

En düşük memur maaşı: 61.890 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ÜNVANLAR Temmuz-Aralık 2025 (TL) Ocak-Haziran 2026 (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ 76.659 94.384
MEMUR (Üniversite Mezunu) 52.617 64.397
UZMAN ÖĞRETMEN 67.766 81.219
ÖĞRETMEN 61.146 73.368
BAŞKOMİSER 74.490 89.214
POLİS MEMURU 68.084 81.617
UZMAN DOKTOR 126.119 150.426
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 61.759 74.770
MÜHENDİS 78.200 96.211
TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 54.547 66.870
PROFESÖR 111.348 135.089
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 73.792 90.568
VAİZ 63.916 76.653
AVUKAT 73.515 90.000

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

ÜNVANLAR YENİ MAAŞ
Müsteşar 98.765 TL
Şube Müdürü 41.319 TL
Memur (lisans) 33.839 TL
Öğretmen 41.319 TL
Başkomiser 42.350 TL
Polis memuru 41.660 TL
Hemşire (Lisans) 41.319 TL
İmam-Hatip 41.319 TL
