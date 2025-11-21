MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Kamu çalışanları ile memur emeklileri, yılın ilk zam dönemine yaklaşırken ekonomik verileri yakından takip ediyor. Maaş artışları; toplu sözleşmede belirlenen oran ile 6 aylık enflasyon farkının toplamıyla şekilleniyor. TÜİK'in duyurduğu son dört aylık enflasyon oranı (%10,25) sonrasında memurlar için oluşan birikimli artış %16,56 seviyesine çıktı. Ancak nihai zammın kesinleşmesi için Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Peki, 2026 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? İşte güncel hesaplamalar…
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.