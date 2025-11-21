Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2025 15:55

Memurların dikkati 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilmiş durumda. TÜİK’in açıkladığı Ekim enflasyon verileriyle birlikte 4 aylık fark ortaya çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da kesinleşecek. Bu çerçevede en düşük memur maaşının hangi seviyeye ulaşacağı merak konusu. Peki, 2026 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte doktor,polis,hemşire,öğretmen maaşları için hesaplama...

Kamu çalışanları ile memur emeklileri, yılın ilk zam dönemine yaklaşırken ekonomik verileri yakından takip ediyor. Maaş artışları; toplu sözleşmede belirlenen oran ile 6 aylık enflasyon farkının toplamıyla şekilleniyor. TÜİK'in duyurduğu son dört aylık enflasyon oranı (%10,25) sonrasında memurlar için oluşan birikimli artış %16,56 seviyesine çıktı. Ancak nihai zammın kesinleşmesi için Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Peki, 2026 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? İşte güncel hesaplamalar…

MEMUR MAAŞLARINA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

TCMB SON ANKETİ YAYIMLADI

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA:

Piyasalardaki beklentiler ve ilk dört aya ait kesinleşmiş enflasyon oranları dikkate alınarak yapılan öngörü hesaplamalarına göre, öne çıkan bazı kamu mesleklerinde 2026 Ocak döneminde görülmesi muhtemel maaşlar şöyle değerlendiriliyor:

