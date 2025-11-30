MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, hemşire... Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. TÜİK'in yayımladığı Temmuz-Ekim dönemi enflasyon verileri esas alındığında, memur maaşlarına toplamda %16,56 oranında kümülatif bir zam şimdiden netleşmiş durumda. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi kamu personelinin maaşlarındaki bu artış, Ocak ayından itibaren bordrolara yansıyacak ve çalışanların gelirlerini artıracak.
2026 Ocak ayında memurların maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı, iki temel unsurdan oluşmaktadır:
Toplu Sözleşme Artışı
Enflasyon Farkı
TÜİK'in yayımladığı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden toplam %16,56 oranında kümülatif artış kesinleşmiş durumda.
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.
Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.
TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.
Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:
Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları yukarıdaki gibidir.