MEMUR MAAŞ ZAMMI: Mesleklere göre tablo oluşuyor! Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 enflasyon verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayda geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz aylara ait enflasyon verileri ise şöyle sıralandı:

2025 Ekim: %2,55

2025 Eylül: %3,23

2025 Ağustos: %2,04

2025 Temmuz: %2,06

Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı ise %5,91 oldu.