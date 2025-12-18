MEMUR MAAŞ ZAMMI: Mesleklere göre tablo oluşuyor! Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için 5 aylık enflasyon verileri netleşti. Kasım ayı enflasyonu açıklanırken, gözler Aralık ayı rakamlarına çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık 2025 enflasyon oranlarıyla birlikte 2026 Ocak zammı kesinleşmiş olacak. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte netleşen rakamlara göre 2026 Ocak ayında uygulanacak zam oranı ve yeni maaşlar ile ilgili beklenti ve tahminler…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 enflasyon verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayda geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz aylara ait enflasyon verileri ise şöyle sıralandı:
2025 Ekim: %2,55
2025 Eylül: %3,23
2025 Ağustos: %2,04
2025 Temmuz: %2,06
Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı ise %5,91 oldu.
2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.