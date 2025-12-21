Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni yılda memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2025 07:08

MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni yılda memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala kamu çalışanlarının gözü kulağı maaş hesaplamalarına çevrildi. 2026 Ocak memur zammı için 5 aylık kesinleşen veriler ve 1000 TL’lik seyyanen ek artış düzenlemesiyle tablo netleşmeye başladı. Toplu sözleşmeden gelen %11’lik paya enflasyon farkının da eklenmesiyle memur ve memur emeklisinin cebine girecek rakamlar şimdiden %17,57 sınırında. Peki, en düşük memur maaşı Ocak’ta kaç TL olacak? Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar artacak? İşte yılın son verileriyle güncellenen meslek meslek zamlı maaş listesi.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni yılda memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
  • ABONE OL

Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayının ilk haftasında açıklayacağı Aralık ayı verisine kilitlendi. Dönem Toplu Sözleşme maddeleri uyarınca, 2026'nın ilk yarısında uygulanacak olan %11'lik sabit artışa ilave olarak, memurların taban aylıklarına 1000 TL'lik ek ödeme yansıtılacak. Kasım ayı sonu itibarıyla oluşan enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı şimdiden belirli bir seviyeye ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinin ve anket sonuçlarının görülmesi halinde kamu görevlileri için farklı zam senaryoları oluşuyor.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor:

Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57

Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek. Bu kapsamda memurların garantilediği zam oranı ve 1000 TL artış ile alacakları maaşlar şöyle:

Peki yıl sonu tahminleri ne yönde?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ışığında yüzde 32'lik tahmin gerçekleşirse memur zammı yüzde 19,61 olarak hesaplanacak ve en düşük maaş 61.407 seviyesine gelecek.

TCMB Piyasa Katılımcıları son anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 seviyesine gelirse memur maaş zammı yüzde 18,84 olacak ve en düşük maaş 61.018 liraya çıkacak.

İşte, meslek meslek olası zam tablosu:

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni yılda memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz