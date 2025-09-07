Memur olma hayali kuran yüzbinler maratona başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de yüzbinlerce aday iyi bir puan almak için ter döktü. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girecek olan adaylar erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde beklemeye başladı. Sınav merkezlerinin açılmasıyla birlikte adaylar üst araması yapılarak sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı.

17 BİN SINAV SALONUNDA

10.15'te başlayan lisans genel yetenek-genel kültür sınavı, tüm Türkiye'de bin 40 bina ve 17 bin sınav salonunda gerçekleştirildi. Adaylara 54 bin 168 görevli gözetmen olarak eşlik etti. 130 dakika sürdü. Sınav, 12:25'te sona eren sınavda adaylar, Türkçe, matematik ile vatandaşlık bilgisi, güncel konular, anayasa gibi alanlardan oluşan soruları yanıtlamaya çalıştı. KPSS lisans alan bilgisi oturumu 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.