Memur ve emekli zammı: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekliler yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Peki, 2026 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.

Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.