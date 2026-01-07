Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi

MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Faruk Erdem'in haberine göre emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak.

Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.