Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi

Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı netleşti, şimdi gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile maaşlara yansıtılan yüzde 18,60'lık artış sonrası, oluşan farkların hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
6 aylık oranla emekli zammı %112,19 olurken memur zammı ise %18,60 oldu.
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.
En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.
MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?
Faruk Erdem'in haberine göre emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.
SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak.
Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.939 TL
En düşük memur emeklisi maaşı : 27.772 TL
En düşük memur maaşı: 61.890 TL
|ÜNVANLAR
|Temmuz-Aralık 2025 (TL)
|Ocak-Haziran 2026 (TL)
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|76.659
|94.384
|MEMUR (Üniversite Mezunu)
|52.617
|64.397
|UZMAN ÖĞRETMEN
|67.766
|81.219
|ÖĞRETMEN
|61.146
|73.368
|BAŞKOMİSER
|74.490
|89.214
|POLİS MEMURU
|68.084
|81.617
|UZMAN DOKTOR
|126.119
|150.426
|HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
|61.759
|74.770
|MÜHENDİS
|78.200
|96.211
|TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
|54.547
|66.870
|PROFESÖR
|111.348
|135.089
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|73.792
|90.568
|VAİZ
|63.916
|76.653
|AVUKAT
|73.515
|90.000