MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı araştırılmaya devam ediyor. Kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak artış oranı, başta polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar olmak üzere milyonlarca memurun bütçesini doğrudan etkileyecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme rakamları doğrultusunda zam hesaplamaları gündemde.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.