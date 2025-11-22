Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:47

MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

2026 Ocak memur zammına yönelik beklentiler artarken, polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi birçok memur kesimi yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme oranları üzerinden yapılacak hesaplamalar yakından takip edilirken, memur zammı hesaplamaları da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı araştırılmaya devam ediyor. Kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak artış oranı, başta polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar olmak üzere milyonlarca memurun bütçesini doğrudan etkileyecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme rakamları doğrultusunda zam hesaplamaları gündemde.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı : %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz