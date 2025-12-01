Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABI: Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak? Polis,öğretmen,doktor...
Giriş Tarihi: 1.12.2025 13:54

Yılda iki kez artışa gidilen memur maaşları için 2026 Ocak zammı bekleniyor. Kamu çalışanları ve birçok kalemi etkileyecek olan artış için enflasyon verileri araştırılmaya başlandı. TÜİK’in yayınladığı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan enflasyon verileriyle memurlar %16,56 kümülatif zammı hakketmiş oldu. Peki, 2026 Ocak memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

2026 Ocak ayında memur maaşlarında yapılacak artış, toplu sözleşme zammının enflasyon farkıyla birleşmesiyle belirlenecek. TÜİK'in Temmuz–Ekim dönemi enflasyon rakamları dikkate alındığında, memurlar için şimdiden %16,56'lık kümülatif bir zam oranı ortaya çıkmış durumda. Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak bu artış, Ocak itibarıyla bordrolarda görülecek. Peki, Ocak 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak?

TÜİK KASIM ENFLASYONUYLA 5 AYLIK ZAM TABLOSU NETLEŞECEK

Kasım ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü duyurulacak. Böylece yılın ikinci yarısına ait beşinci veri de kesinleşecek ve milyonların beklediği ocak zammı büyük oranda ortaya çıkmış olacak.

4 AYLIK ZAM FARKLARI NE KADAR?

TÜFE; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 artış gösterdi.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

2026 Ocak ayında memurların maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı, iki temel unsurdan oluşmaktadır:

  • Toplu Sözleşme Artışı

  • Enflasyon Farkı

TÜİK'in yayımladığı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden toplam %16,56 oranında kümülatif artış kesinleşmiş durumda.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.

Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:

TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (OCAK 2026): POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları yukarıdaki gibidir.

