MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABI: Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL’ye çıkacak? Polis,öğretmen,doktor...

2026 Ocak ayında memur maaşlarında yapılacak artış, toplu sözleşme zammının enflasyon farkıyla birleşmesiyle belirlenecek. TÜİK'in Temmuz–Ekim dönemi enflasyon rakamları dikkate alındığında, memurlar için şimdiden %16,56'lık kümülatif bir zam oranı ortaya çıkmış durumda. Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak bu artış, Ocak itibarıyla bordrolarda görülecek. Peki, Ocak 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü duyurulacak. Böylece yılın ikinci yarısına ait beşinci veri de kesinleşecek ve milyonların beklediği ocak zammı büyük oranda ortaya çıkmış olacak.
TÜFE; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 artış gösterdi.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu.
2026 Ocak ayında memurların maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı, iki temel unsurdan oluşmaktadır:
Toplu Sözleşme Artışı
Enflasyon Farkı
TÜİK'in yayımladığı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden toplam %16,56 oranında kümülatif artış kesinleşmiş durumda.
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.
Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.
TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.
Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:
Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları yukarıdaki gibidir.