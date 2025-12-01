MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABI: Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL’ye çıkacak? Polis,öğretmen,doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.

Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu: