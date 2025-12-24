Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI 2026 OCAK MAAŞ TABLOSU: En düşük memur maaşı ne kadar artacak? İşte zam tahminleri
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:27

Ocak 2026 memur zammı için nefesler tutuldu! Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine kilitlenen memur ve memur emeklileri, yeni yılda alacakları farkı hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme zammına eklenecek olan enflasyon farkıyla birlikte, en düşük memur maaşının hangi seviyeye çıkacağı netleşiyor. İşte öğretmen, doktor, polis ve hemşire maaşları başta olmak üzere; 2026 Ocak memur maaş zammı tahminleri ve kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplama tabloları.

Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisinin maaş artışı için geri sayım hızlandı. Memur maaşlarına yapılacak zam; Toplu Sözleşme gereği belirlenen artış oranı ve üzerine eklenecek enflasyon farkı ile belirleniyor. 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen kümülatif enflasyonun, toplu sözleşmedeki %11'lik yüzdeye enflasyon farkı eklenecek. İşte, 202 Ocak memur zammı tahminleri:

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon verisine göre belirlenen emekli ve memur zammında 5 oran açıklandı. Son veri TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak ve maaş hesabı netleşecek.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor:

Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57

Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek. Bu kapsamda memurların garantilediği zam oranı ve 1000 TL artış ile alacakları maaşlar şöyle:

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

İşte beklentiler ışığında olası maaş hesabı:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ışığında yüzde 32'lik tahmin gerçekleşirse memur zammı yüzde 19,61 olarak hesaplanacak ve en düşük maaş 61.407 seviyesine gelecek.

TCMB Piyasa Katılımcıları son anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 seviyesine gelirse memur maaş zammı yüzde 18,84 olacak ve en düşük maaş 61.018 liraya çıkacak.

İşte, meslek meslek olası zam tablosu:

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

