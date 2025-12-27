MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? Son 1 veri!

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek. Bu kapsamda memurların garantilediği zam oranı ve 1000 TL artış ile alacakları maaşlar şöyle: