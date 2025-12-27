MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: "Tabloya bak öğren!" Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2026 yılı ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak zam oranları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, son belirleyici veri olan aralık ayı enflasyonu 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Bu gelişmeyle birlikte en düşük memur maaşı ve meslek meslek maaş artışları netleşecek. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak, maaşlar yüzde kaç artacak?
Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor:
Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57
Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ışığında yüzde 32'lik tahmin gerçekleşirse memur zammı yüzde 19,61 olarak hesaplanacak ve en düşük maaş 61.407 seviyesine gelecek.
TCMB Piyasa Katılımcıları son anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 seviyesine gelirse memur maaş zammı yüzde 18,84 olacak ve en düşük maaş 61.018 liraya çıkacak.
İşte, meslek meslek olası zam tablosu: