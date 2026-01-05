MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı ne kadar oldu? İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Memur zammı için belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıktı. Memur maaşı, Ocak 2026'da yüzde kaç olacak?
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 ile beklentileri geride bıraktı.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanlarına bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.
MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?
Kasım ayına kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişti. 6 aylık enflasyon toplamda %12.19 şeklinde hesaplanırken memura uygulanacak zam %18.60 şeklinde gerçekleşti.
ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18.60
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Öte yandan 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.