MEMUR ZAMMI HESAP TABLOSU: Kalem kalem hesaplandı! Ocak 2026’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:39

2026 memur zammı hesaplamaları hız kazandı. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık fark ortaya çıkarken, yılın son verisi maaşlara yansıyacak artışı belirleyecek. Bu kapsamda öğretmenden polise, hemşireden mühendise kadar meslek meslek zam hesaplamaları araştırılıyor. Milyonlarca çalışan “2026 Ocak memur maaşları ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte meslek meslek memur zammı hesaplama detayları…

Ocak 2026 memur maaşı zammı gündemde.Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık fark netleşirken, maaşlara yansıyacak nihai artış aralık ayı enflasyonu sonrası belli olacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte, öğretmen, polis, doktor, hemşire... mesleklere göre memur zammı hesaplamaları…

2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor:

Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57

Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek. Bu kapsamda memurların garantilediği zam oranı ve 1000 TL artış ile alacakları maaşlar şöyle:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ışığında yüzde 32'lik tahmin gerçekleşirse memur zammı yüzde 19,61 olarak hesaplanacak ve en düşük maaş 61.407 seviyesine gelecek.

TCMB Piyasa Katılımcıları son anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 seviyesine gelirse memur maaş zammı yüzde 18,84 olacak ve en düşük maaş 61.018 liraya çıkacak.

İşte, meslek meslek olası zam tablosu:

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

