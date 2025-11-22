MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur maaşlarının 2026 Ocak döneminde ne kadar artacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Kamu çalışanları, enflasyon verileri ve toplu sözleşme oranlarının birleşmesiyle oluşacak zammın maaşlara nasıl yansıyacağını öğrenmek istiyor. Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyonda beklentiler bir kez daha yükseldi.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.
TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.
Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.