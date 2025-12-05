Memur zammı ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı belli oldu: Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memurların ocak ayında alacağı maaş zammı için gözler 5 aylık enflasyon rakamlarına çevrilirken TÜİK tarafından yayımlanan Kasım verileri tabloyu netleştirdi. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 0,87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine ulaştı. Açıklanan rakamlar, polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi birçok kamu görevlisinin zam oranında belirleyici olurken memur maaşlarına yapılacak artışla ilgili merak giderek artıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle: