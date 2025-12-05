Haberler Yaşam Haberleri Memur zammı ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı belli oldu: Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
Memur zammı ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı belli oldu: Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılı maaş artışına yönelik hesaplamalar hız kazanırken 5 aylık enflasyon verileri belirleyici oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Kasım ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 31,07’ye yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte memurların alacağı zam oranına ilişkin beklentiler yeniden şekillendi. Peki, memur zammı ne kadar olacak?

Memurların ocak ayında alacağı maaş zammı için gözler 5 aylık enflasyon rakamlarına çevrilirken TÜİK tarafından yayımlanan Kasım verileri tabloyu netleştirdi. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 0,87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine ulaştı. Açıklanan rakamlar, polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi birçok kamu görevlisinin zam oranında belirleyici olurken memur maaşlarına yapılacak artışla ilgili merak giderek artıyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP

Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: %11,21
  • Enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif artış: %17,57

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.

