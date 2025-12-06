MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2026 Ocak zammı yaklaşırken milyonlarca memurun gözü yeni maaş düzenlemelerine çevrilmiş durumda. Açıklanan son ekonomik veriler, yılbaşında uygulanacak artışların hangi seviyelere ulaşacağına dair önemli ipuçları sunuyor. Enflasyonun beş aylık kısmının netleşmesiyle birlikte memurlar için kritik hesaplamalar da ortaya çıkmaya başladı. Yeni yılda maaşların nasıl güncelleneceği ve tablolarda hangi tutarların yer alacağı büyük ilgi görürken, zam oranlarına ilişkin beklentiler de giderek belirginleşiyor.İşte kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı üzerinden oluşturulan yeni maaş tablosu…
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz gün enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz aylarda TÜFE; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 olarak açıklanmıştı. 4 aylık kesinleşen zam farkı yüzde 16.55 iken açıklanan verilerle 5 aylık memur zammı enflasyon farkı %17,56 oldu.
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57