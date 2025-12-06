MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI OCAK 2026 SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz gün enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda TÜFE; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 olarak açıklanmıştı. 4 aylık kesinleşen zam farkı yüzde 16.55 iken açıklanan verilerle 5 aylık memur zammı enflasyon farkı %17,56 oldu.