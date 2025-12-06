Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 07:19

MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2026 yılı için memur zammına ilişkin süreç hız kesmeden sürüyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak farkların hesaplanmasında belirleyici olan enflasyon verilerinde artık yalnızca kritik son adım kaldı. Açıklanan rakamlara göre, Temmuz–Kasım dönemini kapsayan beş aylık süreçte enflasyon toplam %11,21 olarak kaydedildi Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak netleşti. Bu oran, milyonlarca memurun yılbaşında alacağı artışın büyük bölümünü şimdiden şekillendirmiş durumda. Peki, ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte polis, hemşire, doktor, öğretmen aylığı hesaplama...

MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
  • ABONE OL

2026 Ocak zammı yaklaşırken milyonlarca memurun gözü yeni maaş düzenlemelerine çevrilmiş durumda. Açıklanan son ekonomik veriler, yılbaşında uygulanacak artışların hangi seviyelere ulaşacağına dair önemli ipuçları sunuyor. Enflasyonun beş aylık kısmının netleşmesiyle birlikte memurlar için kritik hesaplamalar da ortaya çıkmaya başladı. Yeni yılda maaşların nasıl güncelleneceği ve tablolarda hangi tutarların yer alacağı büyük ilgi görürken, zam oranlarına ilişkin beklentiler de giderek belirginleşiyor.İşte kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı üzerinden oluşturulan yeni maaş tablosu…

ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

MEMUR ZAMMI OCAK 2026 SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz gün enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda TÜFE; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 olarak açıklanmıştı. 4 aylık kesinleşen zam farkı yüzde 16.55 iken açıklanan verilerle 5 aylık memur zammı enflasyon farkı %17,56 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %11.21

• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Doktor, öğretmen, polis,hemşire... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz