MEMUR ZAMMI OCAK HESAPLARI BAŞLADI! Ocak 2026’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Polis, hemşire,doktor...

Kamu görevlileri ile memur emeklileri, yeni yılın ilk maaş artışı için kritik ekonomik göstergeleri dikkatle izliyor. Memur maaşlarına yapılacak zam; toplu sözleşmede belirlenen oran ile 6 aylık enflasyon farkının toplamı üzerinden belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı son dört aylık enflasyon verisinin (%10,25) ardından, memurlar için oluşan birikimli artış oranı şimdiden %16,56'ya yükseldi.Ancak kesin zam oranının netleşmesi için Kasım ve Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar...

TCMB SON ANKETİ YAYIMLADI

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

MEMUR ZAM HESAPLAMALARI BAŞLADI

2025 yılı için memurlara uygulanacak toplu sözleşme artışı daha önce açıklanmıştı. 2026 Ocak döneminde ise memurlar hem toplu sözleşme artışını hem de enflasyon farkını maaşlarına yansıtacak.

İlk Dört Aylık Verilerle Ortaya Çıkan Tablo:

Temmuz–Ekim Dönemi Enflasyonu: %10,25

Memur ve Memur Emeklileri İçin Şu Ana Kadar Netleşen Artış: %16,56

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.

Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:

TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ LİSTESİ (OCAK 2026): POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE VE ÖĞRETMENLER MAAŞ HESAPLAMA

Piyasalardaki beklentiler ve ilk dört aya ait kesinleşmiş enflasyon oranları dikkate alınarak yapılan öngörü hesaplamalarına göre, öne çıkan bazı kamu mesleklerinde 2026 Ocak döneminde görülmesi muhtemel maaşlar şöyle değerlendiriliyor: