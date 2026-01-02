Memur zammı öncesi lojman kira bedelleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Milli Emlak Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı ve 2026 yılına ilişkin kamu konutlarının kira bedelleri netleşti.
Buna göre; kerpiç, ahşap, bağdadi gibi yapıdaki konutlar için metrekare başına aylık kira bedeli 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda ise 20,97 TL olarak belirlendi.
Ayrıca, kaloriferci, kapıcı veya her ikisinin hizmetinin kurumlarca karşılandığı konutlarda bu bedellere ek olarak metrekare başına 2,46 TL ilave kira uygulanacak.
Elektrik sayacının ayrı olmaması durumunda metrekare başına 4,66 TL, su sayacı ayrı değilse 4,04 TL, her iki sayaç da ayrılmamışsa 8,68 TL ek kira bedeli alınacak. Şehir şebekesi yerine kuyu, artezyen ya da kaynak suyu gibi alternatif kaynaklardan su temin edilen konutlarda ise metrekare başına 2,17 TL ek kira tahsil edilecek.
Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında, yurt içinde yer alan kaloriferli kamu konutlarında yakıt gideri kurum veya kuruluş tarafından karşılanıyorsa, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunmayan konutlarda her metrekare için aylık 8,38 TL yakıt bedeli alınacak.
Isı pay ölçer ya da kalorimetre cihazı takılı olan konutlarda ise, yakıt bedeli bağımsız bölümün tüketim oranına göre hesaplanacak ve bu tutar, yakıt bedelinin üç katını geçmemek şartıyla konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak ilgili kurum veya kuruluşlar, yakıt maliyetlerini göz önünde bulundurarak gerek duyulması halinde bu tutarın üzerinde de bedel talep edebilecek.
Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan konutlarda, ortak alanlara ait aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat gibi giderlerin zorunlu nedenlerle yine kurum ve kuruluşlarca karşılanması durumunda, bu hizmetler karşılığında kira ve yakıt bedeline ek olarak her metrekare için aylık 0,98 TL tahsil edilecek.
Söz konusu Tebliğ, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütecek.