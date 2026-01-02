Memur zammı öncesi lojman kira bedelleri belli oldu

Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında, yurt içinde yer alan kaloriferli kamu konutlarında yakıt gideri kurum veya kuruluş tarafından karşılanıyorsa, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunmayan konutlarda her metrekare için aylık 8,38 TL yakıt bedeli alınacak.

Isı pay ölçer ya da kalorimetre cihazı takılı olan konutlarda ise, yakıt bedeli bağımsız bölümün tüketim oranına göre hesaplanacak ve bu tutar, yakıt bedelinin üç katını geçmemek şartıyla konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak ilgili kurum veya kuruluşlar, yakıt maliyetlerini göz önünde bulundurarak gerek duyulması halinde bu tutarın üzerinde de bedel talep edebilecek.