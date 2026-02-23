Memurluğu bıraktı 32 ülkeye ihrac ediyor

Gaziantep Belediyesinde 5 yıl memur olarak görev yapan Serpil Karuserci, akşam kurslarında öğrendiği dikiş-nakış tutkusunun peşinden giderek istifa etti.

1974 yılında 55 metrekarelik küçük bir butikle iş hayatına atılan Karuserci, çocuklarını büyüttükten sonra evde başladığı gelinlik dikimini dev bir endüstriye dönüştürdü. Bugün 65 yaşında olan girişimci, Şehitkamil ilçesindeki 3 bin 750 metrekarelik 7 katlı tesisinde kızı Çağnur Karuserci Konukoğlu ile birlikte üretimini sürdürüyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 100 kişilik bir istihdam sağlayan Karuserci, el işçiliği ve kalite odaklı yaklaşımıyla markasını 54 ülkede tescil ettirmeyi başardı.

Yılda 300 farklı model üreten işletme, başta dünya moda merkezi İtalya olmak üzere tam 32 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye genelinde 7 bayisi ve 140'tan fazla satış noktası bulunan marka, Gaziantep'in yerel gücünü küresel sahneye taşıyor.

Girişimcilik azmiyle Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere pek çok kurumdan onlarca ödül ve sertifika alan Karuserci, 51 yıllık meslek hayatında bir dünya markası inşa etti.

Karuserci, şimdi torunlarının da bu bayrağı devralarak aile şirketini üçüncü ve dördüncü kuşaklara taşımasını hedefliyor.

Küçük bir atölyeden uluslararası bir moda evine uzanan başarı hikayesi, kadın istihdamını desteklemeye ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm girişimcilere de örnek oluyor.