Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıktan iddianame düzenlendi!

İKİ OYUNCU HAKKINDA YALAN TANIKLIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.