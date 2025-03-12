Haberler Yaşam Haberleri Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıktan iddianame düzenlendi!
Giriş Tarihi: 12.3.2025 13:07 Son Güncelleme: 12.3.2025 13:20

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıktan iddianame düzenlendi!

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Halit ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıktan iddianame düzenlendi!

ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım dün akşam "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ OYUNCU HAKKINDA YALAN TANIKLIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

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Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıktan iddianame düzenlendi!
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