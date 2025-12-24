Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti, sınıf arkadaşları karantinaya alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Konuralp İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, 22 Aralık Salı günü derste kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine haber verildi. Ambulansta Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan anne Nazlı Özkanlı, oğlunu okuldan alarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü.





MENENJİT TEŞHİSİ KONULDU

Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından 8 yaşındaki Tarık Ediz, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı.



YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tarık Ediz Özkanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



CENAZESİ SAĞLIK TEDBİRLERİ ALINARAK TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Tarık Ediz'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Tarık Ediz Özkanlı'nın cenazesi sağlık tedbirleri alınarak Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.



ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KARANTİNAYA ALINDI

8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı'nın eğitim gördüğü Konuralp İlkokulu 2-D sınıfındaki öğrenciler ile aynı servisi kullanan öğrenciler, tedbir amaçlı karantina altına alındı.



TEDAVİLERİ BAŞLADI

Karantinaya alınan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildiği, okul idaresince de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi. Olayla ilgili sürecin Sakarya Valiliği tarafından yakından takip edildiği bildirildi.