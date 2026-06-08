Menesa’nın sır ölümü araştırılıyor

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesine bağlı Tellikaya Köyü'nde yaşayan Menesa Özel, bahçede oyun oynarken ortadan kayboldu. Küçük kızın evde ve bahçede olmadığını fark eden ailesi, kendi imkânlarıyla Menesa'yı aradı. Küçük kızı bulamayan aile durumu Bağlar İlçe Jandarma Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine bölgele jandarma, sağlık görevlileri ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, aileye ait evin bahçesindeki havuzun suyunu boşalttı. Küçük Menesa'nın, havuzda hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Menesa Özel'in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ön otopside vücudunda kesici ya da darp izine rastlanmayan Menesa Özel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu
'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Menesa'nın cansız bedeni ailesi tarafından alındı. Talihsiz kız Tellikaya Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.