Mengen’de büyük orman yangını! Yangına itfaiye ve orman ekipleri güçlükle müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 20.8.2025 16:42 Son Güncelleme: 20.8.2025 17:02

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kıyaslar köyünde öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddetli olması nedeniyle çevreye yayılmaya devam ediyor. Yangın helikopteri havadan müdahale etmeye çalışıyor.

Orman yangınları yurdun dört bir tarafında devam ederken bir orman yangını da Mengen ilçesine bağlı Kıyaslar köyünde başladı. Öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddetli olması nedeniyle ve arazinin dik oluşu nedeniyle karadan müdahale güçleşince devreye yangın helikopterleri girdi.

Orman yangınına Bolu Belediyesi, Bartın İtfaiyesi, Gerede Belediyesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri katıldı. Karadan çalışma yapılamazken, yangın şiddetli bir şekilde devam ediyor. D-750 karayolunda seyreden sürücüler yangını cep telefonlarıyla kayda alırken, aralarında yaptıkları görüşmelerde orman yangının ne kadar şiddetli olduğu da ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Bolu Valiliği tarafından açıklamada, bir helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 iş makinası, 40 orman personeli, 15 jandarma personel görev yaparken 4 yangın helikopterinin talep edildiği bildirildi. yapılmazken, sivil vatandaşlarda gönüllü olarak, orman yangın personeliyle birlikte çalışmaya başladılar. Orman yangınında birçok doğal hayatta yaşamlarını sürdüren hayvanlarında telef olduğu öğrenildi.

