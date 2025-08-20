Menteşe’de güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde bulundu

Muğla Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi'nde, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. daha kapsamlı tedavi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.