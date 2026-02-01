Menteşe’deki feci kazada 1 ölü, 1 ağır yaralı! Alkollü avukat sürücü tutuklandı

Muğla Menteşe'de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı 31 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Menteşe Belediyesi kurum avukatı Y.Y. idaresindeki otomobille AVM istikametine dönüş yapmak istediği sırada, bulvar üzerinde seyir halinde olan S.Y.'nin kullandığı ve arkasında yolcu olarak F.K.'nin de bulunduğu motosiklete çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz ile yolcu F.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.K.'nın elmacık kemiği ve çenesinin kırıldığı, Sertaç Yılmaz'ın ise dalağında yırtık tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alındığı ve dalağının alındığı öğrenildi. Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı şekilde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Y.Y.'nin 1.48 promil alkollü olduğu, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve sola dönüş sırasında geçiş hakkını ihlal ettiği belirtildi. Motosiklet sürücüsünün kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.Y., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Y.Y., 31 Ocak 2026 tarihli mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AÇIĞA ALINDI

Şüpheli Y.Y.'nin geçmişte de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ortaya çıktı. Olayın ardından sürücü Y.Y.'nin Menteşe Belediyesindeki görevinden uzaklaştırıldı.