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Giriş Tarihi: 7.12.2023 12:23 Son Güncelleme: 7.12.2023 13:27

Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin ittifak talebine ret kararı veren İYİ Parti’de Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, İYİ Parti’den istifa etti. Akgün istifasını sosyal medya hesabından duyurarak karara tepki gösterdi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak talebini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu 35 hayır oyu ile talebi reddetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Denizli İYİ Parti'de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi, önceki dönem İYİ Parti il Başkanlığı yapan Hasan Akgün, partisinden istifa etti. İYİ Parti Eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

GİRİŞİ GÜZEL BAŞLADI, SONUCU OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR

Akgün, açıklamasında "Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ile "Türkiye'nin Ortak Aklı" olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. GİRİŞİ güzel başlayan hikayenin, GELİŞME bölümünde ki çelişkiler, SONUCU olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Saygılarımla" dedi.

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Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
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