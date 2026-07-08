Mercan Vadisi'nde hayran bırakan görüntüler: Çözülen buzların altından çıktı!

Bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, Mercan Vadisi ve buzul göllerin dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Mercan Vadisi'nde buzlar çözülüyor: Tunceli'de belgeselleri aratmayan görseller ortaya çıktı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör