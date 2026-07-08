Haberler Yaşam Haberleri Mercan Vadisi'nde hayran bırakan görüntüler: Çözülen buzların altından çıktı!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:07 Son Güncelleme: 8.07.2026 11:25

Mercan Vadisi'nde hayran bırakan görüntüler: Çözülen buzların altından çıktı!

Tunceli'deki Mercan Vadisi'nde yer alan buzul göllerde havaların ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren ve belgeselleri aratmayan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göllerde, havaların ısınmasıyla birlikte kışın etkisi yavaş yavaş sona ermeye başladı. Göl yüzeyini kaplayan buz tabakası çözülürken ortaya çıkan eşsiz manzara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Yüksek rakımı ve el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerde buzların çözülme süreci sırasında oluşan görüntüler, adeta belgeselleri aratmadı.

Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren eşsiz anlar, Akın Gedik tarafından dron ile görüntülendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, Mercan Vadisi ve buzul göllerin dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Mercan Vadisi'nde buzlar çözülüyor: Tunceli'de belgeselleri aratmayan görseller ortaya çıktı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mercan Vadisi'nde hayran bırakan görüntüler: Çözülen buzların altından çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA