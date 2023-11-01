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Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:19 Son Güncelleme: 1.11.2023 10:51

Mercek Operasyonu’nda 231 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ‘Mercek Operasyonu’nda haklarında hapis cezası bulunan firariler yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mercek Operasyonu’nda 231 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye genelinde düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT-Mercek Operasyonu" kapsamında nitelikli suçlardan aranan firarilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

JASAT'ın da (Jandarma Suç Araştırma Timleri) katıldığı operasyonlar sonucu, 5 yıl ceza süresi ile aranan 131, 5-10 yıl ceza süresi ile aranan 6, 10-20 yıl ceza süresi ile aranan 15, 20 yıl üzeri ceza süresi ile aranan bir ve 79yıl 4 ay cezası bulunan şahıs bir kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 231 kişi yakalandı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından yakalanan 99 kişi serbest bırakılırken, 132 kişi ise sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevini konuldu. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında da, 2 kalaşnikof, bir M1 Piyade Tüfeği 3 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Mercek Operasyonu’nda 231 kişi yakalandı
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