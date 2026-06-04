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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Merdiven altı botoks faciası

Merdiven altı botoks faciası
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İstanbul Zeytinburnu'nda evlilik hazırlığı yapan İdil Keten, kendini Rusya'da pratisyen hekim olarak tanıtan K.M.A.'nın evinde botoks yaptırdı. İşlemden 9 gün sonra göz kapağında düşme başlayan kadın, soluğu hastanede aldı. Doktorlar, botoks ilacının yanlış kasa enjekte edildiğini ve bu kalıcı hasarın ancak 6 ayda geçebileceğini belirtti. Sahte hekimin "Gözün enfeksiyon kapmıştır" diyerek suçu üstlenmemesi üzerine şikâyetçi olan Keten, 3 ay sonra düğünü olduğunu söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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Merdiven altı botoks faciası
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