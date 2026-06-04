Merdiven altı botoks faciası

İstanbul Zeytinburnu
'nda evlilik hazırlığı yapan İdil Keten, kendini Rusya'da pratisyen hekim olarak tanıtan K.M.A.'nın evinde botoks yaptırdı. İşlemden 9 gün sonra göz kapağında düşme başlayan kadın, soluğu hastanede aldı. Doktorlar, botoks ilacının yanlış kasa enjekte edildiğini ve bu kalıcı hasarın ancak 6 ayda geçebileceğini belirtti. Sahte hekimin "Gözün enfeksiyon kapmıştır" diyerek suçu üstlenmemesi üzerine şikâyetçi olan Keten, 3 ay sonra düğünü olduğunu söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.