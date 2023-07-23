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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Meriç’in debisi alarm veriyor

Edirne’de mevsim yağışlarının azalması ile tarım arazilerini sulayan önemli su kaynaklarından Meriç Nehri’nin suyu son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı

Meriç’in debisi alarm veriyor
Son yılların en sıcak yazının hissedildiği Edirne'de termometreler 40 dereceyi görürken, kavurucu hava ve yağış eksikliği nehirleri de etkiledi. Bölgenin can damarı konumundaki su kaynaklarından Meriç Nehri, kış ve ilkbahar aylarında yetersiz kalan yağışların ardından son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı. Kentte 2018 yılının aynı döneminde 158 metreküp/saniyeyle akan nehir, bu yıl 54 metreküp/saniyeye geriledi. Nehirden ürününü sulamak amacıyla yararlanan Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticiler ise su seviyesinin düşüklüğünden dolayı tedirginlik yaşamaya başladı. Edirne'de 1930 ile 2023 yılları arasındaki 90 yıllık süreçte maksimum sıcaklık ortalamasının 37 derece olduğunu, bunun bu yıl 40 derecenin üstüne çıktığını kaydeden Meteoroloji Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, "Eğer bir bölgede maksimum sıcaklık değeri ortalamanın, Edirne'de olduğu gibi 37 derecenin 5 derece üstüne çıkıyorsa ve bu sıcaklık değeri 5 gün devam ediyorsa, bu artık sıcak hava dalgası olarak değerlendirilir. Bölgemizde temmuz ayı içerisinde özellikle Güneydoğu'dan gelen Basra alçak basınç merkezinin etkisiyle sıcaklık değerleri yükselmiştir. Buna yine son dönemde Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklıkların da etkisiyle sıcaklık dalgaları, yaşam kalitesini negatif yönde etkilemiştir" dedi. DHA

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Meriç’in debisi alarm veriyor
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