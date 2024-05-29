Meriç’te saltanat keyfi

Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti başladı. Ziyaretçilerin, yaptıkları gezide tarihi köprüleri ve Edirne'nin muhteşem manzarasını görme imkanı bulacağını anlatan Sezer, Nehir kıyısında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Meriç'in aynı zamanda su sporlarıyla da verimli kullanılacağının altını çizen Sezer, "Bu sene malumunuz kürekte Avrupa Şampiyonası burada düzenlenecek. Umarım Edirne'mize güzel hizmet eder, gelen ziyaretçilerimizin de hem suyundan hem de bütün tarihi ve kültürel güzelliklerinden faydalanmalarına bir katkı sağlarız" dedi. Ayrıca Meriç'te gezintiler 14 kişi kapasiteli elektrik motorlu kayıklarla hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 19.00 saatleri arası yapılabilecek. Tur süresi ise 30 dakika olacak. AA