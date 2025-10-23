Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek kritik bir açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bankalar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. Kararın açıklanacağı saat yaklaşırken, uzmanlar faiz kararının enflasyon, kredi faizleri ve döviz kurları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye başladı. Peki, TCMB faiz kararında beklentiler ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.