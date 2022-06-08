TCMB Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?

Haziran ayının gelmesiyle beraber gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Para Politikası Kurulu her ay olduğu gibi belirlenen tarihte toplanacak ve kararını duyuracak. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen kararla ilgili olarak "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ayki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. Bu ay da piyasalarda faizlerin sabit kalması beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte para piyasalarına yön verecek Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...