TCMB Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. Bu ay da piyasalarda faizlerin sabit kalması beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte para piyasalarına yön verecek Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Karar aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.
MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
GEÇTİĞİMİZ AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda sınırlı tepki görüldü.
Dolar/TL: Mayıs 2022 faiz kararı sonrası dolar/TL bir miktar satış yese de yatay pozisyonunu korudu. Dolar kuru gün içerisinde 16,4688 TL ile 13,3099 TL arasında dalgalandı.
Euro/TL: Dolar kuruna benzer bir hareket sergileyen euro kuru 17,4484 ile 17,6499 TL arasındaki dar bant hareketini sürdürdü.
Altın fiyatları: Faiz kararı sonrası gram altın yatay negatif tepki gösterdi. Gram altın 970 TL bandında dengeli pozisyonunu koruyor.
BIST 100: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde Merkez Bankası faiz kararı sonrası bir miktar alıcı seyir izlendi. Gün boyu sanayi ve holding endeksinin önderliğinde primli seyreden endeks 2.400 puanın üzerinde bulunuyor.