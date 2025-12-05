Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 10:09

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

Aralık ayı Merkez Kararı için gözler açıklamalara çevrilmişken toplantı takvimi belli oldu. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere ekonomi ve finans piyasasının gündem maddelerinden olan karar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasına ışık tutacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Bu kapsamda gözler, Aralık ayında açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
  • ABONE OL

Milyonlarca yatırımcı, mevduat sahibi ve kredi kullanıcıları gözlerini 2025 yılının son PPK toplantısından çıkacak karara çevirmiş durumda. Aralık ayında duyurulacak Merkez Bankası faiz kararı; dolar, altın, borsa ve mevduat getirisinde yön arayanlar için kritik önem taşıyor. İşte TCMB'nin Aralık ayı faiz toplantısına ilişkin takvim…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.

Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak kaydedildi.

EN SON EKİM AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faizini kasım ayında pas geçmişti. Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz