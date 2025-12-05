Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

Milyonlarca yatırımcı, mevduat sahibi ve kredi kullanıcıları gözlerini 2025 yılının son PPK toplantısından çıkacak karara çevirmiş durumda. Aralık ayında duyurulacak Merkez Bankası faiz kararı; dolar, altın, borsa ve mevduat getirisinde yön arayanlar için kritik önem taşıyor. İşte TCMB'nin Aralık ayı faiz toplantısına ilişkin takvim…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.
Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak kaydedildi.