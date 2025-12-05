Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.

Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak kaydedildi.