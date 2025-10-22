Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne durumda? 2025 Ekim TCMB faizi bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası takvimine göre PPK toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Faiz kararı açıklamalarının ardından piyasalar takip ediliyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu radara girmiş durumda. İlgili toplantının tarihinin kesinleşmesiyle birlikte, faiz indirimi ya da sabit tutma yönündeki beklentiler de piyasa katılımcıları anketi ile şekillenmiş durumda. İşte, TCMB ekim ayı faizine dair merak edilenler: