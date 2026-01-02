Haberler Yaşam Haberleri MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2026-2027: Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 22:38

2026 yılının ilk ayına girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ekonominin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Aralık ayında politika faizini koruyan Merkez Bankası, Ocak ayında faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın kararında Aralık enflasyon verileri ve Kasım’da açıklanan Enflasyon Raporu’nun etkili olacağını belirtiyor. Peki, Merkez Bankası faizleri düşürecek mi? İşte Ocak 2026 PPK faiz kararıyla ilgili merak edilen detaylar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak 2026 faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor. Geçen ay yapılan toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5'e düşürürken, gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de indirimler gerçekleşmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar nasıl şekillenecek? İşte Ocak 2026 PPK toplantısı ve faiz kararıyla ilgili detaylar.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ocak tarihinde yapılacak. 2026 yılında PPK, 8 kez toplanacak.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

