MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2026-2027: Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak 2026 faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor. Geçen ay yapılan toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5'e düşürürken, gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de indirimler gerçekleşmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar nasıl şekillenecek? İşte Ocak 2026 PPK toplantısı ve faiz kararıyla ilgili detaylar.