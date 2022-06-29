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Giriş Tarihi: 29.6.2022 15:19 Son Güncelleme: 29.6.2022 15:20

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB faiz kararı için araştırmalar hemen başladı. Geçtiğimiz hafta verilen karardan sonra temmuz ayı için beklentiler yoğunlaşmaya başladı. İç piyasayı derinden etkileyen bu kararlar için birçok vatandaş gün sayıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi sorusu sürekli soruluyor. 2022 yılında her zaman faiz sabit tutuldu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022 sürekli aratılmakta. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Rus Ukrayna savaşı sonrası oluşan petrol doğalgaz ve gıda krizi, pandemiyle başlayan enflasyon sorunu, ülkeleri kendi paralarını korumaya itti. Birçok ülke farklı para politikası yönetiyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun bu kadar sorulmasının sebeplerinden birisi, kararın iç piyasayı derinden etkilemesidir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 temmuz ayı faiz kararı beklentileri!

MERKEZ BANKASI HAZİRAN KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Haziran ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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