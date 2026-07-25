Mermer tezgahının altında kaldı: 2 çocuk annesi feci şekilde can verdi!

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki mermer dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendilerine ait mermer atölyesinde kesim makinesi bulunmaması nedeniyle komşularına ait iş yerine mermer kesimi yapmak için geldi.