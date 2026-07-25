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Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:49

Mermer tezgahının altında kaldı: 2 çocuk annesi feci şekilde can verdi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Hasibe Özdemir kamyonet kapağına dayalı mermerin üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Mermer tezgahının altında kaldı: 2 çocuk annesi feci şekilde can verdi!
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Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki mermer dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendilerine ait mermer atölyesinde kesim makinesi bulunmaması nedeniyle komşularına ait iş yerine mermer kesimi yapmak için geldi.

Çift, kamyonette bulunan mermerleri indirirken kamyonet kapağına dayalı mermer, ağırlığın etkisiyle kapağın açılması sonucu devrildi. Bacaklarının üzerine düşen mermer nedeniyle Hasibe Özdemir sırt üstü yere düşerek başını arkasındaki başka bir mermere çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KOMŞUSUNUN İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Polis ekibinin incelemesinde, Özdemir çiftinin kendi atölyelerinde kesme makinesi bulunmadığı için zaman zaman komşularına ait iş yerini kullandıkları belirlendi. İş yeri sahibinin şehir dışında olduğu, daha önce kendilerine bırakılan anahtarla iş yerine girdikleri öğrenildi.

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KAMERA SİSTEMİ KAYIT YAPMIYORMUŞ

Olay yerindeki incelemede iş yerinde güvenlik kamerası bulunduğu ancak kayıt cihazının arızalı olması nedeniyle görüntü kaydetmediği tespit edildi.

Hasibe Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#ANTALYA #KEPEZ

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Mermer tezgahının altında kaldı: 2 çocuk annesi feci şekilde can verdi!
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