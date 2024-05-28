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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:13 Son Güncelleme: 28.5.2024 14:19

Mersin-Adana otoyolundaki kazada ölen Ayla Çelik Teymen Tarsus'ta toprağa verildi

Mersin Adana otoyolunun Tarsus Yenice mevkiisinde bir yolcu otobüsünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında ölen 10 kişiden biri olan Ayla Çelik Teymen (59) Tarsus'ta toprağa verildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin-Adana otoyolundaki kazada ölen Ayla Çelik Teymen Tarsus’ta toprağa verildi

Tarsus'taki kazada eşi Orhan Teymen ile birlikte kendi otomobillerinin içinde vefat eden bir kız çocuğu annesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ayla Çelik Teymen'in cenazesi Adana'dan Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Tarsus Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Sucularlı Mahallesi'ndeki Eshab-ı Kehf mezarlığında toprağa verilen Ayla Çelik Teymen'in cenaze törenine Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi ablası Cemile Çelik ile diğer ablası Diş hekimi Ayla bilgin ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Aynı kazada yolcu otobüsünün çarpması sonucu vefat eden emekli eşi Orhan teğmen ile birlikte aynı kaderi paylaşan Ayla Çelik Teymen'in cenazesinde ablaları ayakta durmakta zorlandı.

Ayla Çelik Teymen'in eşi Orhan Teymen ise dün Adana'da toprağa verildi.

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Mersin-Adana otoyolundaki kazada ölen Ayla Çelik Teymen Tarsus'ta toprağa verildi
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