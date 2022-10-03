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Giriş Tarihi: 3.10.2022 23:46 Son Güncelleme: 4.10.2022 00:25

Mersin Alanya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Alanya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin güneyinde bulundukları ve yaz sezonunda birçok kişinin tatil için gittiği yerlerden oldukları için Mersin Alanya arası kaç km olduğunu araştıranlar vardır. Yolculuk için gereken yakıt ücretini ve süreyi hesaplamak isteyenler, özel araçla Alanya Mersin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabını merak eder. Tur şirketlerinden birini tercih edenler için otobüsle Alanya Mersin arası kaç km sorusunun cevabı yazımızda…

Mersin Alanya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Alanya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Mersin Alanya arası kaç km diye araştıran pek çok insan vardır. Antalya'ya bağlı olan Alanya, Mersin ile oldukça yakındır. Bundan dolayı, birbirleri arasındaki mesafe fazla değildir. Özel araçla Alanya Mersin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer diye soran bir hayli kişi vardır. Özellikle Mayıs'tan Eylül'e kadar çok sayıda turist gittiği için insanlar, otobüsle Alanya Mersin arası kaç kilometre olduğunu araştırır. İşte Mersin Alanya arası kaç km sorusuna ilişkin detaylar…

Mersin Alanya Arası Kaç Km?

Mersin ve Alanya, neredeyse sınır olacak kadar birbirlerine yakın olsalar da, şehir merkezi biraz daha uzaktır. Bu bakımdan, kalkış noktasına bağlı olarak süre ve mesafe değişir. Fakat, Mersin Merkez ve Alanya arasındaki mesafe 350 kilometredir. Mersin'den Alanya'ya otomobille gidecek olanların yolda harcayacakları zaman tahmini olarak, 4 saat 15 dakika civarındadır. Otobüsle bu süre 5 saat 10 dakikaya yükselir. Seçimini hava yollarından yana kullanacaklar, 17 dakikada varmak istedikleri noktaya ulaşabilir. Mersin ve Alanya arasındaki uçuş mesafesi 238 kilometredir. Otobüs bileti fiyatları, 130 ile 200 TL arasındadır. Uçak biletleri ise biraz daha pahalı olabilir.

MERSİN'DEN ALANYA'YA NASIL GİDİLİR?

Tatil veya başka nedenlerden dolayı Mersin ve Alanya arasında özel araçla yolculuğa çıkacak olanlar sırayla, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Akkum, Susanoğlu, Atayurt ve Sayağzı Mahallesi'nden geçerler. Özel araç veya otobüs fark etmeksizin, üç farklı şeçenek vardır. Bunlar, D400 Mersin-Antalya yolu, D695 ve D330 kara yollarıdır. D400 yolu, diğerlerine göre daha kısa sürede varmayı sağlar. Navigasyon sistemleri, hangi güzergâhlardan ilerlenmesi gerektiği konusunda önemli bir yardımcıdır. Bu yüzden, yola çıkmadan önce bu tip uygulamalardan yararlanmak yararlı olabilir.

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Mersin Alanya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Alanya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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