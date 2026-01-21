Mersin Ekonomi Platformu’nda yeni dönem: Hedef ilk 5 şehir arasına girmek!

'HÜKÜMETİMİZİN BUGÜNE KADAR MERSİN'E YAPTIĞI YATIRIMLAR SON DERECE KIYMETLİ'

Hakan Kayacı, "Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Mersin'in ekonomik kalkınması için Ankara ve İstanbul'da kenti temsilen lobi faaliyetleri yürüten başkanlarımızın emeği çok kıymetlidir. MEP olarak kapımız, Mersin'in menfaatlerini önceleyen, yapıcı diyalog ve ortak hedefler etrafında buluşmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara her zaman açıktır. Mersin'i ilk 5 şehir arasına koymayı hedefliyoruz. Mersin'in son dönemde hizmet ve yatırım sıralamalarında önemli bir ivme yakaladı. Mersin bugün geldiği noktada sıralamalarda 12'nci basamağa kadar yükselmiş durumda.

"HEDEFİMİZ MERSİN'İ İLK 5 ŞEHİR ARASINA KOYMAK"

Bizim hedefimiz ise bu başarıyı daha ileriye taşıyarak Mersin'i ilk 5 şehir arasına koymaktır. Bunun yolu, kente daha fazla yatırım çekmekten ve güçlü bir lobi faaliyeti yürütmekten geçiyor. Hükümetimizin bugüne kadar Mersin'e yaptığı yatırımlar son derece kıymetli, bundan sonra ise odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Ankara'da daha fazla yatırım almak için taleplerimizi net, kararlı ve tek ses halinde dile getireceğiz. Biz bu koltuklarda makam için değil, Mersin'e sahip çıkmak için oturuyoruz" dedi. Mersin Ekonomi Platformu'nun yeni dönem Yönetim Kurulunda, Hasan Arslan, Feridun Gündüz, Mürvet Beydağ ve Ziya Çokgünlü yer aldı.