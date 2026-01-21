Mersin Ekonomi Platformu’nda yeni dönem: Hedef ilk 5 şehir arasına girmek!

Mersin Ekonomi Platformu'nda (MEP), 13. Dönem Başkanı Ali Doğan'dan görevi devralan Hakan Kayacı, MEP 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Mersin Ekonomi Platformu'nun yeni dönem Yönetim Kurulunda, Hasan Arslan, Feridun Gündüz, Mürvet Beydağ ve Ziya Çokgünlü yer aldı. Hakan Kayacı, platformun temel önceliğinin Mersin'in ekonomik, ticari ve iktisadi potansiyelini daha ileri taşımak olduğunu ifade etti.
Kayacı, Mersin'in mevcut yatırımlarını yakından takip eden, yeni proje önerileri geliştiren, Ankara başta olmak üzere ulusal merkezlerde güçlü lobi faaliyetleri yürüten MEP'in, kentin geleceği için kararlılıkla çalıştığını söyledi.
"MERSİN EKONOMİ PLATFORMU 33 SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE GÜÇLÜ BİR YAPI"
2011 yılında iktisadi ağırlıklı 11 sivil toplum kuruluşunun girişimiyle kurulan Mersin Ekonomi Platformu'nun, ekonomi odaklı faaliyet gösteren 33 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran güçlü bir yapı haline geldiğini ifade eden Hakan Kayacı, "MEP, Mersin Valiliği, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket eden, kentin sorunlarını tek sesle dile getiren ve çözüm odaklı projeler üreten Türkiye'ye örnek bir platformdur. Üyelerimiz arasındaki güven, saygı ve istişare kültürü sayesinde Mersin'in en önemli ortak akıl mekanizmalarından biri olmayı başardık. Mersin'in oda, birlik ve borsalarının 'Destekleyici Kuruluş' olarak MEP'e katkı sunmasının platformun kapsayıcılığını ve temsil gücünü açıkça ortaya koymaktadır. MEP'in kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacıyla tüzük ve yönergeleri güncellendi. 7 Ocak 2026 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı genel kurulda, 14. Dönem Yönetim Kurulu ve Başkanının şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yöntemle belirlendi" diye konuştu.
'HÜKÜMETİMİZİN BUGÜNE KADAR MERSİN'E YAPTIĞI YATIRIMLAR SON DERECE KIYMETLİ'
Hakan Kayacı, "Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Mersin'in ekonomik kalkınması için Ankara ve İstanbul'da kenti temsilen lobi faaliyetleri yürüten başkanlarımızın emeği çok kıymetlidir. MEP olarak kapımız, Mersin'in menfaatlerini önceleyen, yapıcı diyalog ve ortak hedefler etrafında buluşmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara her zaman açıktır. Mersin'i ilk 5 şehir arasına koymayı hedefliyoruz. Mersin'in son dönemde hizmet ve yatırım sıralamalarında önemli bir ivme yakaladı. Mersin bugün geldiği noktada sıralamalarda 12'nci basamağa kadar yükselmiş durumda.
"HEDEFİMİZ MERSİN'İ İLK 5 ŞEHİR ARASINA KOYMAK"
Bizim hedefimiz ise bu başarıyı daha ileriye taşıyarak Mersin'i ilk 5 şehir arasına koymaktır. Bunun yolu, kente daha fazla yatırım çekmekten ve güçlü bir lobi faaliyeti yürütmekten geçiyor. Hükümetimizin bugüne kadar Mersin'e yaptığı yatırımlar son derece kıymetli, bundan sonra ise odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Ankara'da daha fazla yatırım almak için taleplerimizi net, kararlı ve tek ses halinde dile getireceğiz. Biz bu koltuklarda makam için değil, Mersin'e sahip çıkmak için oturuyoruz" dedi. Mersin Ekonomi Platformu'nun yeni dönem Yönetim Kurulunda, Hasan Arslan, Feridun Gündüz, Mürvet Beydağ ve Ziya Çokgünlü yer aldı.