Mersin Emniyeti'nden, MİT destekli operasyon: 33 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 11:20

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon olan, 108 kilo 651 gram takoz esrar ve bin 476 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, MİT Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü hassas, titiz ve takipli saha çalışması sonucunda, Yenişehir ilçesinde bir adres belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu T.M. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon olan 108 kilo 651 gram takoz esrar, bin 476 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu T.M. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzuru ve gençlerimizin geleceği için uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

