Haberler Yaşam Haberleri Mersin Limanı'nda 350 kilo kokain operasyonunda: 8 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:21

Mersin Limanı'nda 350 kilo kokain operasyonunda: 8 şüpheli tutuklandı

Mersin Limanı'nda bulunan CSPC PISCES isimli gemide ele geçirilen 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Mersin Limanı’nda 350 kilo kokain operasyonunda: 8 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Mersin Limanı'nın 17 numaralı rıhtımında bulunan CSPC PISCES isimli gemide 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik, Yusuf Tepe, Baver Baran, Oğuzhan Karaca ve Eren Yüksel tutuklandı. Şüphelilerden Ercan Birgin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 8 şüphelinin Tarsus Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi.

#MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Limanı'nda 350 kilo kokain operasyonunda: 8 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA