Mersin Limanı’nda 350 kilo kokain operasyonunda: 8 şüpheli tutuklandı

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Mersin Limanı'nın 17 numaralı rıhtımında bulunan CSPC PISCES isimli gemide 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik, Yusuf Tepe, Baver Baran, Oğuzhan Karaca ve Eren Yüksel tutuklandı. Şüphelilerden Ercan Birgin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 8 şüphelinin Tarsus Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi.